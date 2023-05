Bez Dubljević na EP u Sloveniji i Izraelu

Podgorica, (MINA) – Kapitenka košarkaške reprezentacije Crne Gore Jelena Dubljević zbog povrede neće nastupiti na Evropskom prvenstvu u Sloveniji i Izraelu, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.

Dubljević je odigrala dva meča u kvalifikacijama za Eurobasket i uz prosjek od 19,5 poena i 10 skokova odigrala važnu ulogu u još jednom plasmanu na veliko takmičenje.

Dubljević je propustila i šampionate kontinenta 2017. i 2019. godine.

Najbolji nastup na Eurobasketu imala je 2013. kada je sa prosjekom od 17,7 poena, 7,5 skokova i 4,3 asistencije predvodila selekciju do druge faze.

U kvalifikacijama i na šampionatima Evrope odigrala je 74 meča za nacionalni tim.

