Berišaj bronzana u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska tekvondo reprezentativka, Andrea Berišaj, osvojila je bronzanu medalju na Multievropskim igrama u Sarajevu.

Juniorka Bese, kao prvi nosilac, bila je slobodna u prvom kolu kategorije do 59 kilograma, dok je u drugom savladala Kristinu Stević iz Srbije 2:0.

Slavila je i u trećem kolu protiv Hrvatice Kale Midžor Kale, dok je u polufinalu zaustavljena od Turkinje Sude Alifan Urkan.

“Poslije dvije runde bilo je neriješeno 1:1, pa je pobjednika odlučivala treća. Berišaj je, tokom pada, povrijedila članak i nije uspjela da izbori finale. Važno da je osvojila nove bodove i još jednu bronzanu medalju na E2 prvenstvu Multievropskih igara”, kazao je trener Bese Nikola Gegaj agenciji MINA

U muškoj konkurenciji, junior Benan Jusufđokaj pobijedio je u prvom kolu kategorije do 55 kilograma, Efea Kira iz Turske 2:0 i Pont Gapom sa po 12 razlike obje runde.

Zaustavljen je u drugom kolu od Todora Vasilića iz Srbije.

“Jusufđokaj je dobro krenuo u prvoj rundi i vodio do samog kraja, kada je Vasilić uspio da izjednači. Bilo je 4:4, ali su sudije zbog posljednje akcije rundu dodijelili protivniku. U drugoj rundi je bukvalno stao, nije imao nijedan napad. Izgubio je od takmičara koji je kasnije osvoji prvo mjesto”, rekao je Gegaj.

On je kazao da je od utorka sa seniorkom Anđelom Berišaj boravio na zajedničkim pripremama u Sarajevu.

“Gosti kampa koji je organizovao sarajevski klub Novigrad, osim crnogorskih, bili su i takmičari iz Švedske i Srbije, kao i reprezentativci Bosne i Hercegovine. Sve to u cilju što boljih priprema za za Svjetsko prvenstvo u Baku, krajem maja”, rekao je Gegaj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS