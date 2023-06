Berišaj bronzana u Luksemburgu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska tekvondo reprezentativka, Anđela Berišaj, osvojila je bronzanu medalju na međunarodnom turniru Luksemburg open.

Seniorka Bese savladala je na startu takmičenja u kategoriji do 73 kilograma Njemicu Leu Selin Mini 2:0.

U meču za finale sudijskim izjašnjavanjem zaustavila je Francuskinja Ester Vander-Zvole.

“Poslije neriješenog rezultata u rundama 1:1, rađena je treća. Anđela je dobro počela i povela 4:2, a bila je u prednosti do samog kraja. Francuskinja je uspjela da izjednači, pa su finalistu odlučivale sudije. Anđela je dobila podršku ringovnog, dok su linijske sudije dale prednost Francuskinji”, rekao je trener Nikola Gegaj agenciji MINA.

On je kazao da žele zbog finala, ali da se raduju osvojenim novim bodovima.

“Ostaje žal za finalom, jer je tamo čekala Darija Husović, koju je dobila u finalu u Sarajevu. Zadovoljan sam, jer veliki je uspjeh osvojiti medalju u konkurenciji 922 takmičara”, rekao je Gegaj.

On je kazao da nastavljaju sa pripremama za Evropske igre i da vjeruje da će Berišaj i na tom takmičenju ostviti dobar utisak.

