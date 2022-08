Benzema: Želim zlatnu boginju u Kataru

Agencija MINA objavljuje intervju sa Karimom Benzemom, koji je uradio Miloš Antić, predstavnik Crne Gore u novinarskom žiriju, u izboru za najboljeg igrača Evrope.

Istanbul, (MINA) – Najbolji fudbaler Evrope, Karim Benzema, kazao je da je njegov cilj do kraja godine odbrana titule prvaka svijeta sa Francuskom i Zlatna boginja u Kataru, navodeći da je minula sezona u dresu Reala bila za pamćenje.

On je naglasio da bi u slučaju ostvarenja najvećeg sna brojni trofeji sa Realom i pet titula prvaka Evrope pali u drugi plan.

“Želim Zlatnu boginju u Kataru”, rekao je Benzema novinarima, članovima žirija, koji su ga svojim glasovima krunisali u najboljeg igrača Evrope u prethodnoj sezoni.

Francuska će na Svjetskom prvenstvu za nešto više od dva mjeseca braniti titulu iz Rusije, a fenomenalni napadač Reala biće jedan od glavnih aduta “galskih pjetlova”.

“Propustio sam dosta godina u reprezentaciji, nisam bio dio tima i zbog toga je motiv ogroman. Siguran sam da smo spremni za velike stvari”, optimista je Benzema.

On je u minuloj sezoni predvodio Real do trofeja u španskoj Primeri, Ligi šampiona i Superkupu Evrope, a u najkvalitetnijem klupskom takmičenju 15 puta tresao je protivničke mreže.

“Svaki pehar ima svoju priču, svaka utakmicama je praktično priča za sebe. Ipak, ono što smo prošli u Ligi šampiona, kakve smo mečeve odigrali, pravili preokrete na krilima publike – ostaće da se pamti. Teško da je ko imao teži put od nas do trofeja, ali uspjeli smo. Trenirali smo mnogo, imali fenomenalan odnos sa Karlom Anćelotijem i to nas je dovelo do vrha”, rekao je Benzema.

Govoreći o uspjesima i trofejima Reala, on je istakao da ne želi sebe da stavlja u prvi plan, navodeći da su njegove partije i golovi posljedica onoga što se dešavalo na terenu.

“Brojke su samo brojke, ekipa je bitna. Disali smo kao jedan, imali nevjerovatnu hemiju i to je odlučilo”, rekao je Benzema.

Komentarišući pisanje medija da je eksplodirao nakon odlaska Kristijana Ronalda iz Reala, Benzema je rekao da je sa portugalskim asom prošao mnogo lijepih stvari.

“Kada igrate sa igračem koji postiže u sezoni 50 golova, onda morate da se naviknete na drugačiju ulogu u timu. Nisam se promijenio njegovim odlaskom, igram na isti način, a prirodno je da postižem više golova. Ono što je najbitnije – uživam u fudbalu kao kad sam bio klinac i dok god imam taj osjećaj igraću onako kako najbolje znam. Kada to prestane, računajte da Karim završava karijeru”, rekao je Benzema.

Odgovarajući na pitanje, zašto je prva individualna nagrada za fudbalera godine došla tek pri kraju karijere, legendarni as je kazao da nikad nije kasno.

“Ovo je bila najbolja godina moje karijere, ali bio sam i ranije dobar. Srećan sam naravno zbog nagrade, ali uvijek potenciram tim, trenera, navijače… Sve to bi ponovo moglo da me dovede ovdje”, zaključuje Benzema.

On je drugi strijelac u istoriji Reala sa 324 gola, iza Kristijana Ronaldo sa 421.

Gala svečanosti proglašenja igrača i trenera godine prisustvovao je i legenda Reala i crnogorskog fudbala Predrag Mijatović.

Među zvanicama bili su i Luis Figo, Robin Van der Sar, Jaja Ture, Zvonimir Biban, Davor Šuker, Pavel Nedved, Robi Kin, Franko Barezi, Havijer Zaneti.

Legendarnom italijanskom stručnjaku Arigu Sakiju uručena je specijalna nagrada UEFA, koju dodjeljuje predsjednik evropske kuće fudbala Aleksandar Čeferin – President award za izuzetan doprinos fudbalu.

Jednog od najvećih trenera u istoriji fudbala pamtimo kao inovatora, revolucionara na klupi Milana i reprezentacije Italije.

“Moj Milan je izuzetan primjer za sve ekipe – pokazivali smo da je bolje napadati, nego biti napadan. Uvijek sam razmišljao o načinu na koji igramo – nije samo bitno pobijediti, već to učiniti sa stilom, da ljudi zapamte. I ne, nikada nismo trčali više od drugih ekipa, samo smo trčali bolje, pametnije”, rekao je Saki.

On je sa Milanom osvojio Skudeto 1988. godine, Kup šampiona 1989. i 1990, a sa Italijom igrao finale Mundijala 1994, gdje je nakon penala poražen od Brazila.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS