Belgija prvak Evrope

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Belgije nove su prvakinje Evrope.

Belgija je večeras u Ljubljani, u finalnom meču, savladala Španiju 64:58 i prvi put u istoriji osvojila šampionski trofej.

Belgija je prvi put došla u vođstvo četiri minuta i 15 sekundi prije kraja nakon trojke Eme Meseman (55:54).

Španija je poenima Albe Tores ponovo povela, posljednji put na utakmici (56:55), nakon čega je uslijedila serija Belgijanki od 7:0 za vođstvo 62:55 i istorijski uspjeh te reprezentacije.

Meseman je meč završila sa 24 poena, Kjara Linskens je dodala 18, a Džuli Vanlo 13.

Kod Španije najefikasnija je bila Keralt Kasas sa 14 poena.

Bronzanu medalju osvojila je Francuska, koja je u meču za treće mjesto pobijedila Mađarsku (82:68) i osvojila drugu evropsku bronzu na kontinentalnim šampionatima.

