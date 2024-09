Baranima trofej Kupa šampiona

Podgorica, (MINA) – Karatisti Bara najuspješniji su učesnici tradicionalnog međunarodnog turnira Kup šampiona, u organizaciji podgoričkog karate kluba Omladinac.

Barani su do prvog mjesta u generalnom plasmanu došli sa 13 zlatnih, devet srebrnih i 11 bronzanih medalja.

Kao drugoplasirana završila je Karate akademija TN sa deset zlatnih, 12 srebrnih i 14 bronzanih odličja, dok je treći bio Beogradski karate savez sa devet zlatnih, 11 srebrnih i 15 bronzanih.

Na četvrtom mjestu završio je Panter (8z,3s,10b), peta je bila Iskra (8z,3s,1b), a šesta Mladost (7z,2s,1b).

Među prvih deset su još Kotor (6z,5s,5b), Mavaši (5z, 2s, 1b), Gorštak (4z,5s,3b) i Borac (4z,1s,8b).

Omladinac je nastup završio sa 18 zlatnih, deset srebrnih i 15 bronzanih medalja, ali kao domaćin nije bodovan za generalni plasman.

Turnir u Bemaks areni okupio je 578 takmičara iz 48 klubova i šest država.

