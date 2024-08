Bakić: Funajama nije nepobjediv

Pariz, (MINA) – Japanac Mahiro Funajama je odličan stonoteniser, ali nije nepobjediv, kazao je crnogorski paraolimpijac Luka Bakić.

Bakić i Funajama voljom žrijeba sastaće se sjutra, u poslijepodnevnim satima, u meču osmine finala.

Biće to treći ovogodišnji međusobni duel osmog i devetog stonotenisera svijeta u kategoriji S10.

U finalu Mastersa u Linjanu slavio je Bakić 3:2, dok mu se Funajama revanširao u Kosta Bravi (3:2).

„Žrijeb je korektan, sastajao sam se nekoliko puta sa njim. Znam šta i kako igra. Želim da odigram najbolje što znam, a vidjećemo hoće li to biti dovoljno za neke velike stvari“, rekao je Bakić agenciji MINA.

On je naglasio da sistem takmičenja i nokaut faza od prvog meča ne daju nikom pravo na grešku.

„Japanac je dobar, mlad igrač, ali svi smo mi pobjedivi. Sistem takmičenja ne ostavlja pravo na grešku i jako je bitno početi turnir fokusiran i u što boljem stanju“, rekao je Bakić.

Bolji iz duela Bakića i Funajame, za plasman na pobjedničko postolje igraće u ponedjeljak protiv finaliste iz Tokija, Francuza Matea Bohasa ili Rusa Ivana Karpova.

Bronzani iz Tokija, Filip Radović, kao drugoplasirani igrač na Svjetskoj rang listi, slobodan je u osmini finala.

U četvrtfinalnom meču, vrijednom bronzanog odličja, čeka ga bolji iz duela Španca Hoze Manuela Ruiza Rejesa i Čileanca Manuela Ečavegurena, sedmog i desetog igrača sa svjetske liste.

U ostalim mečevima osmine finala sjutra će se sastati Brazilac Klaudio Masad – Austrijanac Kristijan Gardoš, Kinez Lian Hao – Nigerijac Alabi Alufemi i Tajlanđanin Banpot Silapakomg – Poljak Igor Mištal.

Direktan plasman među osam najboljih, kao i Radović, osigurao je Poljak Patrik Čojnovski, zvanični evropski, svjetski i olimpijski šampion.

Za 2. septembar zakazani su četvrtfinalni, dan kasnije na programu su polufinalni mečevi, dok će 4. septembra biti poznat osvajač zlatne medalje u kategoriji S10.

