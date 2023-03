Azmajparašvili ozvaničio početak EP u šahu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Evropske šahovske unije, Zurab Azmajparašvili, povukao je orvi potez i ozvaničio početak pojedinačnog prvenstva Evrope u konkurenciji šahistkinja u Petrovcu.

Šampionat je okupio 138 igračica iz 37 evropskih država, koje će se tokom 11 kola boriti za titulu najbolje u Evropi, ali i za nagradni fond od 60.000 EUR.

Najprijatnije iznenađenje priredila je Tara Ivanović, mlada šahistkinja podgoričke Budućnosti, koja je remizirala protiv aktuelne prvakinje Srbije Irine Čeljuškine.

Ivanović je motivisana debitantskim nastupom na velikom takmičenju, sjajnom igrom stekla bolju poziciju protiv Čeljuškine, a nakon velike borbe, na kraju se morala zadovoljiti remijem.

Reprezentativke Nikolina Koljević i Mateja Popović su poražene u prvom kolu.

Koljević se nije snašla u otvaranju, dospjela je u pasivnu poziciju što je bilo dovoljno njenoj protivnici Anastasiji Savini da dođe do pobjede.

U borbenoj partiji sa prvakinjom Bugarske, Viktorijim Radevom, Mateja Popović je propustila bolje nastavke pa je morala priznati poraz.

Slobodna na startu bila je Marija Maraš.

Od iznenađenja izdvaja se pobjeda litvanske šahistkinje Salomeje Zaksaite protiv četvrtog nosioca Marsel Efrimovski, dok su svoje partije remizirale Bela Kotenašvili i Valentina Gunjina, koje su postavljene za prvog i drugog nosioca.

Drugo kolo na programu je sjutra od 15 sati.

“Svi ljubitelji šaha mogu pratiti partije preko sajta Šahovskog saveza i svih šahovskih platformi, a za uživo komentarisanje zaduženi su Alojzije Janković, hrvatski velemajstor i reprezentativka Sjeverne Makedonije Dragana Nikolovska”, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

