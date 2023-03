Ašanin pojačala Budućnost Bemaks

Podgorica, (MINA) – Desni bek crnogorske reprezentacije Tanja Ašanin novi je član Budućnost Bemaksa, saopšteno je iz podgoričkog rukometnog kluba.

Navodi se da je Ašanin potpisala ugovor za narednu sezonu, a u redove dvostrukog šampiona Evrope stiže iz rumunske Vlčee.

Ašanin, koja je rođena u Bijelom Polju, ponikla je u nikšićkoj Trebjesi, za koju je nastupala tri sezone.

Kao najbolja igračica i strijelac Prve crnogorske lige, prešla je u Budućnost.

Nastupala je i za Jagodinu i mađarski Mošonmađarovar, iz kojeg je prešla u Vlčeu.

Bila je u sastavu crnogorske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Španiji 2021. godine.

Ašanin je sedmo pojačanje za narednu sezonu.

Prethodno su ugovor sa podgoričkim klubom za narednu sezonu potpisale Francuskinja Kalidiatu Nikate, Mađarica Noemi Hafra, turske reprezentativke Neslihan Čaliskan i Bejza Karačam, njemačka golmanka Ana-Katrin Gigerih i Anastasija Marsenić.

