Arsenal prvi finalista

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri tivatskog Arsenala prvi su finalisti Kupa Crne Gore.

Arsenal je danas u Radanovićma, u revanš meču polufinala, nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca eliminisao Iskru iz Danilovgrada 4:1 i prvi put u klupskoj istoroji izborio finale.

Utakmica je u regularnom toku, kao i prva u Danilovgradu, završena pobjedom gostiju 3:1.

Iskra je bila na pragu velikog iznenađenja, nakon što je golovima Marija Đoljaja u 22, Žarka Popovića u 26. i Petra Pavlićevića u 73. minutu povela 3:0.

Arsenal je ispadanja spasio Ćetko Manojlović u četvrtom minutu sudijske nadoknade i izborio jedanaesterca.

U penal seriji za tivatski tim bili su Anđelo Rudović, Hulijan Montenegro, Jasmin Muhović i Danilo Bakić.

Jedini pogodak za Iskru bio je Ognjen Obradović, dok jedanesterce niojesu realizovali Petar Pavličević i Vladimir Boljević.

Rival Arsenalu u finalnom meču biće bolji iz duela Sutjeske i Dečića.

