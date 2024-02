Arifaj bronzani u Fudžeiru

Podgorica, (MINA) – Karatista Iskre Anes Arifaj osvojio je bronzanu medalju na turniru Svjetske lige mladih u Fudžeiru, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

On je u meču za treće mjesto u konkurenciji kadeta, u kategoriji do 70 kilograma, pobijedio Emira Muhameta Altina iz Turske 2:0.

Arifaj je na startu takmičenja eliminisao Osamu Havsavija iz Saudijske Arabije 5:3 i Mohameda Galija iz Egipta 4:0, dok je u trećem kolu izgubio od Austrijanca Paskala Platisa 4:0, koji ga je plasmanom u finale povukao u repesaž.

Borbu za medalju izborio je pobjedama protiv Zijada Abuzura iz Katara 1:0 i prvaka Azije, Kazahstanca Sungara Kanibeka 4:3.

Arifaju je to drugo bronzano odličje ove godine, nakon što je kao trećeplasirani završio i nastup na Evropskom prvenstvu u Tbilisiju.

Dobar nastup imao je i kataš Saša Petrić, koji je prošao tri kruga, a izgubio je borbu za polufinale.

Od ostalih karatista Iskre, Branko Lazović ostvario je dvije pobjede, a po jednu Nikola Stanišić i Nikša Zejak.

U petak, prvog takmičarskog dana, Balša Vojinović, zbog povrede u trećem kolu prekinuo je debitantski nastup u konkurenciji mlađih seniora.

On je u kategoriji do 60 kilkograma eliminisao Iranca Farzama Sadegija 4:1 i Čeha Davida Klevara 4:0.

U trećem kolu, u meču protiv Iranca Erfana Rahimzadeha, kod rezultata 1:1 obnovio je povredu koljena i nije mogao da nastavi borbu.

Predstavnica Iskre u katama, Katarina Vlahović, ispoštovala je preporuku ljekara u Fudžeiru i zbog zdrastvenih problema odustala od takmičenja.

