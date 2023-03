Andrea Berišaj bronzana u Sofiji

Podgorica, (MINA) – Juniorka Bese Andrea Berišaj osvojila je bronzanu medalju na G2 tekvondo turniru u Sofiji.

Ona je u kategoriji do 59 kilograma, kao treći nosilac, bila slobodna u prvom kolu, u drugom je eliminisala Grkinju Mariju Ntofu 2:0, dok je u slavila protiv njene sunarodnice Marije Evangelije

Perimanidu 2:1.

Izgubila je od tamnooute Francuskinje Fatime Mendu 2:0.

“Morala je da se zadovolji bronzanim odličjem, a za nastup u Asiks areni osvojila je 6,67 bodova”, rekao je trener Bese Nikola Grgaj agenciji MINA.

On je kazao da je manje uspjeha imala njena sestra Anđela Berišaj u kategoriji do 68 kilograma.

“Vraćanje u staru kategoriju nije joj prijalo, jer je za četiri dana morala da smrša pet kilograma. I ona je bila slobodna, jer je prva na rankingu dok je drugu borbu radila protiv Grkinje Viktorije Spiridu. Prvu rundu ekspresno je zavrsila pobjedom, ali je u nasavku borbe nijesam mogao prepoznati. To nam je pouka da njoj ne leži promjene kategorije jer negativno utiče na nju”, rekao je Gegaj.

Prestižni G2 turnir u Asiks areni, okupio je u konkurenciji kadeta, juniora i seniora, 1.147 takmičara iz 30 država.

“Sljedeci G1 turnir je Belgija open za dvije nedjelje, ali je pod znakom pitanja zbog finansija”, rekao je Gegaj.

