Anđeli Berišaj novi stipendijski ugovor

Podgorica, (MINA) – Najuspješnija mlada sportistkinja Crne Gore u 2022. godini, Anđela Berišaj, potpisala je novi stipendijski ugovor sa Crnogorskim olimpijskim komitetom (COK), saopšteno je iz te asocijacije.

Berišaj je juniorska viceprvakinja svijeta u tekvondou, u kategoriji do 68 kilograma.

Mladu članicu Bese iz Tuzi sekunde su dijelile od zlata u finalu sa Korejkom na šampionatu u Sofiji.

Berišaj je istorijsku godinu crnogorskog tekvondoa obilježila srebrom na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore u Tirani i brojnim medaljama sa međunarodnih G2 turnira u Evropi.

“Podrška COK-a za našu tekvondo nadu na olimpijskom putu”, piše u saopštenju krovne asocijacije crnogorskog sporta.

COK je za najuspješnije mlade sportistkinje Crne Gore u 2022. godini proglasio bokserku Bojanu Gojković i tekvondo reprezentativku Anđelu Berišaj.

