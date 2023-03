Anđela Berišaj zaustavljena u drugom kolu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska tekvondo reprezentativka Anđela Berišaj u drugom kolu završila je nastup na međunarodnom turniru Belgian open u Lomelu.

Članica Bese na startu seniorskog dijela turnira pobijedila je Španjolku Eduardu Peres, dok je u drugom kolu izgubila od prvog nosioca, Francuskinje Altee Lorin.

“Anđela je ubjedljivo slavila protiv Španjolke i završila borbu u dvije runde. U drugoj borbi, dobro se nosila sa francuskom takmičarkom. Pred kraj prve runde je i vodila, ali dvije sekunde pred zavrsetak prve runde protivnica je preokrenula rezultat na 10:8”, rekao je trener Bese Nikola Gegaj agenciji MINA.

Prema njegovim riječima, Francuskinja je drugu rundu slavila sa dvije kazne i udarcem u tijelo, za 4:0.

“Francuskinja je stigla do finala, gdje joj je protivnica olimpijska šampionka iz Tokija, Mateja Jelić iz Hrvatske. Zadovoljan sam Anđelinim nastupom, jer je to njeno drugo seniorsko takmičenje. Ona tek sljedeće godine zvanično postaje seniorka. Ova godina biće joj veliko iskustvo, boreći se sa najuspješnijom elitom u njenoj kategoriji”, rekao je Gegaj.

Za sjutra zakazan je nastup juniorke Andree Berišaj.

