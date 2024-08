Alagas gost Karate saveza na seminaru u Kolašinu

Podgorica, (MINA) – Legenda svjetskog karatea Haldun Alagas biće gost Karate saveza na seminaru u borbama, koji će 31. avgusta i 1. septembra, biti održan u Kolašinu, saopšteno je iz te asocijacije.

On je treći veliki šampion koji je posljendjih godina držao seminar crnogorskim karatistima u organizaciji Karate saveza, nakon Predraga Stojadinova i Luke Valdezija.

Alagas je tri puta bio šampion Evrope (1991, 1997. i 2000), a još šest puta bio je na pobjedničkom postolju.

Ima i dva svjetska zlata (1990. i 1998).

Stariji ljubitelji karatea pamte i njegov duel sa Dragoljubom Kopitovićem, u polufinalu Evropskog prvenstva u Titogradu 1989. godine.

Neizvjesna borba pripala je Alagasu, koji je na kraju morao da se zadovolji srebrnom medaljom.

Kroz repasaž pobjedničkog postolja domogao se i Kopitović.

Alagas je dio takmičarske karijere proveo u Karate klubu Budućnost.

