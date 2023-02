Akademik najuspješniji kod seniora

Podgorica, (MINA) – Nikšićki Džudo klub Akademik sa pet titula prvaka najuspješniji je učesnik prvenstva Crne Gore za seniore u Podgorici.

Podgorički klub Nenad Sinanović ima tri državna prvaka, Fajtera iz Podgorice dva, a po jednog tivatski Monte tatami, nikšićki Onogošt, Rožaje i cetinjski Crnogorac.

Od članova Akademika zlatno odličje osvojili su

Nebojša Gardašević (do 81), Novo Raičević (do 90), Danilo Pantić (preko 100), Marija Simić (do 48) i Tamara Gardašević (do 63).

Prvaci Crne Gore od takmičara kluba iz podgoričkog naselja Konik (Nenad Sinanović) postali su Emil Sinanović (do 66), Elma Ličina (do 57) i Ivana Šunjević (do 70), a od članova Fajtera – Petar Klikovac (do 73) i Božana Klikovac (do 78).

U konkurenciji seniora trijumfovali su i Edvin Čivović (do 60, Rožaje) i Andrija Martinović ( do 100, Crnogorac), a kod seniorki Milana Stevanović (do 52, Monte tatami) i Jovana Mrvaljević (preko 78, Onogošt).

Pojedinačno prvestvo Crne Gore okupiilo je 100 takmičara iz 20 klubova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS