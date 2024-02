AdmiralBet novi partner Crnogorskog olimpijskog komiteta

Podgorica, (MINA) – AdmiralBet novi je partrner Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK), a sponzorski ugovor potpisali su predsjednik Dušan Simonović i izvršni direktor Igor Papić.

Saradnja je dogovorena na tri godine.

Navodi se da su COK i AdmiralBet udružili snage u nastojanju da podrže razvoj i integritet sporta u Crnoj Gori, dok svijet s nestrpljenjem iščekuje vrhunac sportske izvrsnosti na predstojećim Olimpijskim igrama.

Saopšteno je da je cilj saradnje pružanje najboljih mogućih uslova za crnogorske sportiste i sportistkinje da se takmiče u fer i transparentnom okruženju, oslobođenom bilo kakve manipulacije ili korupcije.

AdmiralBet je široko prepoznat po podršci crnogorskom sportu i sponzorstvo je izuzetno vrijedno, posebno u važnoj, olimpijskoj godini.

Simonović je kazao da partnerstvo predstavlja ključni korak u podršci crnogorskim sportistima na putu ka Olimpijskim igrama i zaštiti integriteta sporta.

“Naše partnerstvo zasnovano je na vrijednostima olimpijskog pokreta – izvrsnosti, poštovanju i solidarnosti. Danas ponovo potvrđujemo svoju neupitnu posvećenost ovim principima započinjući ovaj zajednički poduhvat s Admiralom, za dobrobit crnogorskog sporta”, rekao je Simonović.

On je naglasio da COK, kao krovna sportska organizacija, s velikom pažnjom bira partnerske kompanije, koje bi trebalo da budu značajna podrška naporima da unaprijede oblast sporta u Crnoj Gori.

“Da omogućimo što bolje uslove za pripremu i učešće sportista i sportistkinja na svim takmičenjima sa olimpijskog kalendara, promovišemo olimpijske vrijednosti i zdrave stilove života”, rekao je Simonović.

On je naglasio da je AdmiralBet prepoznat po svojoj podršci crnogorskom sportu.

“Sponzorstvo je izuzetno vrijedno, posebno u važnoj godini kao što je ova – olimpijska godina. Vjerujemo da će ovo partnerstvo biti od koristi našim sportistima na njihovom putu ka Olimpijskim igrama u Parizu i tokom samog takmičenja”, rekao je Simonović.

Govoreći o predstojećoj saradnji, on očekuje da će zajedno sa Admiralom uspjeti da pruže dodatnu podršku crnogorskim sportistkinjama i sportistima, da im obezbijede optimalne uslove za pripreme i takmičenje i motivišu ih da daju svoj maksimum na sportskom terenu.

“Olimpijski duh, integritet i fer-plej su vrijednosti koje dijelimo s Admiralom i uvjereni smo da ćemo zajedno postići izvanredne rezultate i podići crnogorski sport na još viši nivo”, zaključio je Simonović.

Izvršni direktor AdmiralBeta, Igor Papić, kazao je da su ponosni što postaju dio olimpijske porodice.

“Partnerstvo predstavlja spoj strasti prema sportu i želje za doprinosom zajednici. AdmiralBet, kao društveno odgovorna kompanija, biće uz crnogorske sportiste na njihovom putu ka postizanju vrhunskih dostignuća i vjerujemo da već u Parizu mogu da stignu plodovi naše saradnje”, kazao je Papić.

On je naglasio da kompanija na čijem je čelu može značajno doprinijeti na planu promocije olimpijskih vrijednosti, kao što su fer plej, sportski duh i ljubav prema sportu, samim tim značajno doprinese zdravijoj zajednici u Crnoj Gori.

“To bi bila prava podloga za stvaranje vrhunskih sportista i novih olimpijskih podviga”, rekao je Papić.

Saopšteno je da partnerstvo ide dalje od finansijske podrške, jer će biti implementirani i programi obrazovanja i podizanja svijesti.

Navodi se da će ti programi osnažiti sportiste, trenere, zvaničnike znanjem i alatima za prepoznavanje, prijavljivanje i suzbijanje pokušaja manipulacije.

Kroz radionice, seminare i informativne inicijative, razvijaće se kultura odgovornosti unutar sportske zajednice.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su brojni crnogorski sportisti, kandidati za nastup na Igrama u Parizu.

