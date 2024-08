Aćimić brži od formule, novi rekord Jakšića

Podgorica, (MINA) – Tihomir Aćimić sveukupni je pobjednik trke, koja je u okviru Memorijala “Nikola Asanović” vožena u Pljevljima.

Trka je bodovana za šampionat Centralno-evropske zone, prvenstvo Auto i karting saveza Crne Gore i Kup Pljevalja, a okupila je više od 60 automibilista iz sedam država.

Član podgoričkog kluba Aćimić rejsing tim je na stazi Rudnica-Dajevića han, dugoj 4.350 metara, trijumfovao u vremenu dva minuta, 26 sekundi i 82,5 stotinki.

On je, sa prototipom Global i mnogo manje snage, bio brži od Mađara Lasla Saza sa formulom Rejnard.

“Zadovoljan sam kako me je Global služio i svojom vožnjom, jer nije mala stvar nadvisiti višestrukog šampiona CEZ-a. Ni manja kiša na samom kraju trke nije me poremetila u pokušaju da se oprobam protiv jačih mašina”, kazao je Aćimić.

Svoj dan u Pljevljima imao i Kotoranin Milan Jakšić sa svojom Hondom 2000.

Zabilježio je novi trijumf, ukupno četvrti u šampionatu, u kojem učestvuju sportski vozači iz 14 država centralne Evrope i postavio novi rekord klase – dva minuta, 32 sekunde i 97,6 stotinki.

“Nastavio sam seriju pobjeda na oba fronta. Dobra trka, a i vrijeme nas je poslužilo. Vodim u klasi i u CEZ-u i u domaćem šampionatu, ali moram biti na ovom nivou i na predstojećim trkama”, kazao je Jakšić.

On je bio najbrži od svih crnogorskih automobila.

Brži od njega bio je samo gost iz Srbije Aleksandar Vidosavljević sa Mitsubiši Lanserom (2:29,474).

Jakšić je pobijedio u kategoriji 1 ispred Jovana Perunovića (Podi) i trećeplasiranog člana AP Sporta iz Pljevalja Mila Malovića.

Odlican je bio i Mirko Vujačić (Crmnica) koji je ukupno bio četvrti, a zabilježio je novu pobjedu u klasi.

Nije proglasen plasman u klasi 1400 H, zbog prigovora Lazara Mujovića (Podi) na vozila pobjednika Baćka Vujovića (AP Sport) i Milivoja Bulatovića (Gorštak) koji je bio drugi.

Nijesu predati ni pehari za ekipni plasman, iako su Pljevljaci imali pet prvih mjesta u ostalim klasama.

“Zadovoljni smo kao domaćini i kao organizatori. Čekamo nalaz pregleda Tehničke komisije i ovlašćenog servisa, ali ponovo smo pokazali da smo u ovoj sezoni najbolji”,rekao je predsjednik AMSK AP Sport iz Pljevalja Mirhad Plakalo.

Naredna, šesta trka šamionata Crne Gore biće vozena u Podima 6. oktobra.

