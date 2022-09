Abazović: Marija Vuković crnogorsku naciju učinila neizmjerno ponosnom

Podgorica, (MINA) – Atletičarka Marija Vuković je crnogorsku naciju učinila neizmjerno ponosnom i ne postoji nivo zahvalnosti koji joj se može iskazati da bude adekvatan onome što je ona učinila za Crnu Goru, poručio je premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović.

On je, na svečanom prijemu u Vili Gorica, uručio rješenje srebrnoj sa Evropskog prvenstva u Minhenu o statusu sportiste sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom, na osnovu kojeg stiče pravo na doživotnu mjesečnu naknadu.

Abazović je kazao da je Marijina medalja došla u pravo vrijeme, nakon puno rada i velikog zalaganja i žrtve koju je ona, njena porodica, Atletski savez i stručni štab podnio.

“Sport spaja ljude, ujedinjuje Crnu Goru. Mi smo sportska nacija i sve što treba da radimo jeste da damo punu podršku našim talentovanim ljudima, da učine sve nas radosnim i da se vrati sa najvećim odličjima dižući jako visoko crnogorsku zastavu na svim takmičenjima u Evropi i svijetu”, naveo je Abazović.

On se zahvalio i Joani Siomu što je tokom finala skoka u vis, iako je trener i drugih atletičara iz drugih država, nosila trenerku sa natpisom Montenegro.

“Bilo bi krajnje nepravedno da se ne apostrofira uloga Atletskog saveza, njegovog predsjednika za koga znam da uvijek insistira da se podrže atletika i Savez na svaki mogući način, kao i da će atletika u jednom trenutku učiniti Crnu Goru vrlo ponosnom sportskom nacijom”, rekao je Abazović.

On je istakao da će Vlada insistirati da se promijeni odnos prema Atletskom savezu i da se podrže svi crnogorski sportisti.

“Ne samo Marija Vuković, koja je učinila da se okrene točak i da se fokus stavi na atletiku, nego i još neki talentovani sportisti za koje vjerujemo da će na nekim narednim takmičenjima obradovati crnogorsku naciju”, dodao je Abazović.

Ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević

kazao je da je Vuković u Minhenu pokazala kako se reprezentuje Crna Gora.

On je istakao da je crnogorska rekorderka zaslužila nagradu.

“Vuković će sa napunjenih 35 godina biti nosilac tzv nacionalne sportske penzije. Mi na ovaj način ne želimo da te penzionišemo, već da ti damo mali znak pažnje. Želimo da i do 35, ali i poslije 35 godine, ostvaruješ vrhunske rezultate, kao sportista i kao trener”, rekao je Lalošević.

On je čestitao i njenom treneru, Grkinjii Joani Siomu, navodeći da je pokazala da je sjajna osoba i da je Marijom napravila čudo.

“Milorad, Gojko i Milan su moji drugari, koji rukovode savezom koji u speciffičnim uslovima postiže sjajne rezultate. Iz tako male baze sa toliko sjajnih rezultata malo ko može da se pohvali. Kao resorni ministar odajem vam prizanje”, rekao je Lalošević.

On je naglasio da će se potruditi da realizuju projekat izgradnje atletske staze u Podgorici.

Vuković se zahvalila Abazoviću i Laloševiću na prijemu koji je organizovan u njenu čast.

“Svoj život posvetila sam skoku u vis i atletici. Sport kojim se bavim je surov i medalja je velika nagrada za koju se svi borimo. Dobiti priznanje i nacionalnu penziju je nešto veliko”, rekla je Vuković.

Ona je kazala da je ponosna što kada je bilo teško nije odustala, navodeći da je zahvalna ASCG što nije odustajao od nje, kao i Crnogorskom olimpijskom komitetu i državi što sui imali razumijevanja.

“Prije svega hvala ASCG, što je i nakon 12 godina bez rezultat uvijek bio tu. Izborili smo se za medalju koja nije samo moja, već moje porodice ASCG i cijele Crne Gore”, rekla je Vuković.

Direktor Ateltskog saveza, Milorad Vuletić, kazao je da je Vuković dijamant crnogorskog sporta, posebno atletike.

“Puno mi je srce danas što smo razgovarali sa ljudima, sa kojim smo konačno poslije duže vremena mogli da razgovaramo, na pravi način o sportu“, rekao je Vuletić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS