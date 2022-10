ABA rezultati – Pobjeda SC Derbija u Baru

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija pobijedili su večeras u Baru ekipu Mornar Barskog zlata 86:75, u utakmici petog kola Admiralbet ABA lige.

Podgorički tim upisao je drugi trijumf i izjednačio se na tabeli sa ekipom iz Bara.

Crnogorski derbi odlučen je početkom posljednje četvrtine, nakon što su gosti serijom od 7:0 stekli prednost od 13 poena (68:55) u 33. minutu.

Razlika je u nastavku više puta iznosila i 16 poena.

SC Derbi je i u drugoj četvrtini imao dvocifrenu prednost (30:19, 33:23), ali se domaćin u nastavku vratio u igru i došao do vođstva, koje je održavao do polovine trećeg dijela.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Loren Džekson sa 16 i Tomislav Ivišić sa 15, dok su sa po 12 poena meč završili Flečer Megi i Danilo Tasić.

U barskoj ekipi najbolji je bio Vladimir Mihailović sa 16 poena.

Košarkaši Budućnost Volija poraženi su juče u Železniku od FMP Meridiana 96:91.

