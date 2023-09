Petković: Fantastičan uspjeh na SP u Alžiru

Podgorica, (MINA) – Reprezentacija Crne Gore osvajanjem tri medalje na Svjetskom omladinskom prvenstvu u Alžiru ostvarila je fantastičan uspjeh i nastavila kontinuitet vrhunskih rezultata na velikim takmičenjima, kazao je predsjednik Crnogorskog boćarskog saveza Miroslav Petković.

Prvak svijeta postao je Gracija Stjepčević, dok su bronzana odličja osvojili Ilija Belan i Igor Petković.

Petković je kazao da je rezultat iz Alžira plod velikog truda i naprnog rada.

On se zahvalio MInistarstvu sporta i mladih, Optini Tivat i svim ostalim sponzorima koji su pomogli da odrade Petoboj nacija u Tivtu i otputuju na Svjetsko prvenstvo.

“Pred nama je još puno obaveza, prije svega Evropsko prvenstvo za seniore, od 3. do 8. oktobra u Bosni i Hercegovini, Petoboj nacija za ženske reprezentacije u Sloveniji i Svjetsko prvenstvo za žene u Francuskoj. Imamo i turnir za juniore u Hrvatskoj”, kazao je Petković.

On očekuje da će se kontinuitet dobrih rezultata nastaviti i na Evropskom prvenstvu.

Petković je apelovao na sponzore da im pomognu da spremno dočekaju i odrade takmičenja do kraja godine.

“Omladinska reprezentacija stiže u ponedjeljak u osam sati i 40 minuta na podgoričkom aerodromu, gdje ćemo im upriličit doček, a zatim u Tivtu u konobi Bahus. Pozivamo sve da dočekaju sa nama šampione i uveličaju slavlje”, rekao je Petković.

