Svečano otvoreno Balkansko prvenstvo u ritmičkoj gimnastici

Budva, (MINA) – Balkansko prvenstvo u ritmičkoj gimnastici svečano je otvoreno u budvanskom Mediteranskom sportskom centru, a Crnu Goru predstavlja 15 djevojčica u individualnim grupnim vježbama, saopšteno je iz Gimnastičkog saveza.

Nastupiće Simona Sekulić i Hana Božović koje su najmlađe učesnice, predjuniorke su Iva Plemić, Mia Bečanović, Nađa Sekulić, Anđela Popović, Una Radanović, juniorke Nina Dragović, Anđela Vuković, Simona Marić, Milica Popović, Jana Šišević, seniorka Elizaveta Lugovskikh.

Učesnice dolaze iz gimnastičkih klubova Enigma Podgorica, Tivat i Budva.

Takmičenje se održava na nivou nacionalnih selekcija.

Na otvaranju su se prisutnima obratili predstavnici krovnih sportskih institucija u Crnoj Gori, ali i sponzori zahvaljujući čijoj podršci je bilo moguće organizovati u Budvi.

Posebnu podršku toj manifestaciji pružio je Investiciono razvojni fond Crne Gore, kao ponosni sponzor Gimnastičkog saveza Crne Gore, tog takmičenja i mlade talentovane gimnastičarke, Nine Dragović.

Izvršna direktorica Investiciono razvojnog fonda (IRF) Irena Radović kazala je da su prepoznali potencijal, mladost, talenat mladih gimnastičarki, ali i entuzijazam, posvećenost, pregnuće rukovodstva Gimnastičkog saveza.

“Želja nam je da djelujući, u skladu sa sloganom naše institucije Stvarajmo zajedno bolje sjutra, stvaramo i otvaramo prilike, zajedno kreiramo budućnost, osnažujemo mlade talente, posebno sportove koji su manje zastupljeni. Reći ću i sportove kojima osnažujemo naše djevojčice, jer smo u IRF-u posebno usmjereni na aktivnosti kojima jačamo ulogu djevojčica, djevojka i žena u svim sferama društva”, rekla je Radović.

Ona je naglasila da sport motiviše, pokreće i ujedinjuje ljude i države.

“Vjerujem da ćemo narednih dana uživati u izvedbama i uspjesima svih takmičarki”, poručila je Radović.

Predsjednica Gimnastičkog saveza Vesna Radonić koja je poželjela iskrenu dobrodošlicu svim učesnicima i gostima prvog Balkanskog prvenstva u ritmičkoj gimnastici.

“Zahvalna sam timu BALKAN GYMNASTICS na pokazanom samopouzdanju. Za nas je velika čast, ali i dužnost što smo domaćini ovako prestižnog sportskog takmičenja u našoj zemlji. Ovo nije prvi put da Crna Gora otvara svoja vrata takmičarima važnih sportskih takmičenja. U Budvi su organizovana evropska i svjetska prvenstva u različitim sportskim disciplinama u našoj zemlji”, rekla je Raonić.

Ona je naglasila da je sigurna da će učesnici i gosti vidjeti koliko je Budva lijepa i upoznati se sa ljubaznošću i toplinom ljudi u Crnoj Gori.

“Želim uspjehe, pobjede i lične rekorde svim takmičarima Balkanskog prvenstva u ritmičkoj gimnastici. Uvjerena sam da će sportski fanovi svjedočiti lijepim i nezaboravnim nastupima. Izražavam svoju iskrenu zahvalnost svim ljudima koji su učestvovali u organizaciji našeg prvenstva – čelnicima crnogorske federacije, volonterima, sportistima i navijačima,” rekla je Raonić.

Ministar sporta i mladih Vlade Crne Gore, Vasilije Lalošević, kazao je da su mladi sportisti najbolji ambasadori svog grada, svoje porodice i svoje zemlje.

“Treba da im damo podršku, baš kao što je uradila direktorica Investiciono razvojnog fonda. Čeka nas olimpijska godina, čeka nas borba za olimpijske vize. Možda je ovo preuranjeno i prejudiciranje, ali upravo sam sad dobio informaciju da postoji realna šansa da Crna Gora dobije wild card i da naša Nina Dragović bude učesnica Olimpijskih igara,” saopštio je Lalošević.

Mlada gimnastičarka Nina Dragović kazala je da je zadovoljna svojim nastupom tokom prvog dana prvenstva.

Ona je istakla da je put do Igara u Parizu izazovan, ali da je uz snažnu podršku sponzora kao što je IRF i taj izazov lakše dostižan.

“Tek sam od sljedeće godine seniorka i imam samo pola godine da se kvalifikujem, ali ja se nadam da ću to da iskoristim najbolje što mogu i da ću uspjeti da se plasiram uz podršku IRF-a kao jedne jako dobre institucije koja je podržala nas kao sportiste. Zahvalna sam im na sponzorstvu i pomoći, nadam se da ćemo u budućnosti još puno sarađivati,” kazala je Dragović.

Predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta, Dušan Simonović, kazao je da je to potvrda sjajnog rada gimnastičkog saveza.

“Mi to cijenimo u Crnogorskom olimpijskom komitetu. Nadamo se da ćemo u narednoj interakciji imati prvu učesnicu Olimpijskih igara iz ovog prelijepog sporta,” poručio je Simonović.

Predsjednik Balkanske gimnastičke federacije, Suat Čelen, očekuje da će prvenstvo ojačati sportske veze između balkanskih zemalja i podstaći razvoj njihovih sportista.

“Iz tog razloga, srećni smo što smo se okupili ponovo nakon više od 25 godina. Želio bih da se zahvalim predsjednici saveza Vesni Radonić i Gimnastičkom savezu Crne Gore na prelijepoj organizaciji,” kazao je Čelen.

Za medalje u Budvi nadmeće se višer od 200 takmičarki iz 12 država.

