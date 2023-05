Budućnost povela u finalnoj seriji

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija upisali su pobjedu na startu finalne serije plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Budućnost je večeras u Podgorici savladala gradskog rivala, ekipu SC Derbija 95:86 (23:15; 25:23; 24:19 i 23:27).

Izabranici trenera Petra Mijovića opravdali su ulogu favorita i nadigrali rivala, koji značajno oslabljen nije uspio da ponovi izdanja iz duela sa Partizanom.

Budućnost je u drugoj četvrtini stekla dvocifrenu prednost i nije je ispuštala do kraja.

U 19. minutu bilo je 46:29, prednost od 17 poena imala je i u 33. (79:62), dok je minut kasnije razlika iznosila 18 poena

(82:64).

U finišu SC Derbi je uspio da ublaži poraz.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Erik Grin sa 22, Dželil Obrajan je ubacio 19, a poen manje Tre Bel-Hejns.

Istakao se i Alfa Kaba sa 15 poena.

U poraženom sastavu Nikola Pavlićević i Andrija Slavković ubacili su po 14, a poen manje Emir Hadžibegović.

Finalna serija se igra na tri pobjede.

Naredni meč biće odigran 30. maja.

Budućnost je bila učesnik svih 15 finala od sticanja nezavisnosti Crne Gore, a samo jednom nije osvojila titulu – 2018. godine kada je šampion bio Mornar. SC Derbi prvi put igra finale plej-ofa.

