Više od 1,6 hiljada žrtava zemljotresa

Ankara, (MINA) – U razornom zemljotresu koji je rano jutros pogodio Tursku i Siriju poginulo je više od 1,6 hiljada ljudi.

Šef Agencije za vanredne situacije Turske kazao je da je na jugu te države poginulo 1.014 osoba.

Vlasti iz Damaska navele su da je u Siriji poginula 371 osoba, a povrijeđeno je više od hiljadu ljudi.

Na teritorijama koje drže sirijski pobunjenici poginulo je više od 220 osoba, prenosi Al džazira Balkans.

Zemljotres jačine 7,8 stepeni Rihterove skale pogodio je jug Turske rano jutros u pokrajini Kahramanmaras.

Drugi zemljotres magnitude 7,6 stepeni pogodio je istu pokrajinu nekoliko sati kasnije.

