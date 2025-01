Ukrajina može očekivati dodatnu pomoć SAD-a prije nego Bajden napusti kabinet

Vašington, (MINA) – Ukrajina može očekivati više najava o dodatnoj američkoj bezbjednosnoj pomoći u narednim danima, rekao je portparol Bijele kuće Džon Kirbi dok ističe mandat predsjednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Džoa Bajdena.

On je na brifingu u petak kazao da se dodatne objave o pružanju američke pomoći Ukrajini mogu očekivati sljedećih dana, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Kirbi nije naveo ništa konkretno.

Najave bi uslijedile nakon paketa dodatne vojne i finansijske pomoći od 5,9 milijardi dolara za Ukrajinu koji je prošle sedmice najavila Bajdenova administracija zbog zabrinutosti da će nova administracija pod predsjednikom Donaldom Trampom značajno smanjiti ili zaustaviti isporuke oružja Ukrajini kako bi prisilila Kijev da pregovara o mirovnom sporazumu s Rusijom.

Bijela kuća je u izjavi od 30. decembra rekla da pomoć uključuje dodatni paket od 1,25 milijardi dolara za ukrajinsku vojsku i paket od 1,22 milijarde dolara za Inicijativu za bezbjednosnu pomoć Ukrajine.

Ministarstvo finansija je kasnije 30. decembra najavilo zasebnu isplatu od 3,4 milijarde dolara Ukrajini kao direktnu podršku budžetu.

Bajden je u izjavi naveo da će SAD nastaviti da rade na jačanju položaja Ukrajine u ratu, ali uprkos njegovom obećanju, paket od 5,9 milijardi dolara smatra se posljednjim tokom njegove administracije, čiji mandat bi trebalo da se završi 20. januara s inauguracijom Trampa.

Kirbi je, takođe, najavio da će američki ministar odbrane Lojd Ostin otputovati u Ramštajn u Njemačkoj na sastanak Kontakt grupe za odbranu Ukrajine 9. januara.

On je ranije rekao da postoji mogućnost da se još jedan sastanak grupe održi prije nego što Bajden ode sa dužnosti.

