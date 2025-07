Broj tropskih dana u junu iznad prosječnih vrijednosti

Podgorica, (MINA) – Broj tropskih dana, kada maksimalna dnevna temperatura vazduha dostiže ili prelazi 30 stepeni Celzijusovih (°C), u junu je bio iznad prosječnih vrijednosti, kazali su iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS).

Oni su naveli da je na području Podgorice i Nikšića jun bio ekstremno topao, a u ostalim gradovima Crne Gore veoma topao.

Srednja temperatura vazduha, kako se dodaje, kretala se od 15,6 °C na Žabljaku do 28,2 °C u Podgorici.

Iz ZHMS su naveli da je na skali najviših vrijednosti protekli jun bio najtopliji u Kolašinu sa srednjom temperaturom vazduha od 18,7 °C (dosadašnji rekord je zabilježen 2022. godine od 18,4 °C).

Jun 2025. je, kako se dodaje, bio najtopliji i u Nikšiću gdje je bilo 22,6 °C (dosadašnji rekord od 22,3 °C bio je izmjeren 2022. godine).

U Beranama je, kako se dodaje, toplije bilo u junu prošle godine, a u Podgorici je topliji bio jun 2003. godine.

Navodi se da se jun u drugim gradovima nalazi u deset najtoplijih godina.

„Broj tropskih dana, dana kada maksimalna dnevna temperatura vazduha dostiže ili prelazi 30 °C, bio je iznad prosječnih vrijednosti“, kaže se u saopštenju ZHMS.

Oni su dodali da je u Baru, Beranama, Bijelom Polju, Cetinju, Nikšiću i u Ulcinju zabilježen najveći broj tropskih dana u junu od kada se vrše mjerenja na tim meteorološkim stanicama.

Kako se dodaje, u Baru je zabilježeno 20 tropskih dana dana, isto kao i 2003, 2019. i 2022.godine.

U Beranama je zabilježeno 19 tropskih dana (maksimum je bio 14 dana 2012, 2022. i prošle godine).

Iz Zavoda su rekli da je u Bijelom Polju zabilježeno 25 tropskih dana (maksimum je bio 19 dana 2022.godine).

Na Cetinju je, kako se dodaje, zabilježeno 15 tropskih dana, isto kao i 2003. godine, a u Nikšiću 17 (maksimum je bio 12 dana prošle godine).

Navodi se da su u Ulcinju zabilježena 23 tropska dana (maksimum je bio 22 dana 2022. godine).

Iz ZHMS su rekli da tropski dani nijesu zabilježeni na Žabljaku.

Količina padavina se kretala od milimetar (mm) u Baru do 103 mm na Žabljaku.

„U Podgorici je palo 44 mm kiše što čini 72 odsto prosječne količine za jun. Ostvarenost količine padavina je svuda bila manja od prosječne količine, osim na Žabljaku gdje je palo za 15 odsto više kiše od prosječne količine“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS