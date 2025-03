U šumskim požarima u Južnoj Koreji poginulo 18 osoba

Seul, (MINA) – Najmanje 18 ljudi je poginulo, a 19 povrijeđeno u požarima na jugoistoku Južne Koreje, objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova i sigurnosti.

Više od 23 hiljade ljudi je evakuisano, a uništeno je nekoliko kulturnih znamenitosti, uključujući 1,3 hiljada godina star budistički hram.

Vatrogasni helikopter srušio se u planinama okruga Uiseong u srijedu nešto poslije podneva, a vlasti istražuju uzrok, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Vršioc dužnosti predsjednika Južne Koreje Han Duk-su rekao je da su ovo najgori požari u istoriji zemlje.

Hiljade vatrogasaca i oko pet hiljada vojnog osoblja raspoređeno je da obuzda više požara, kao i helikopteri američke vojske koji su stacionirani u Južnoj Koreji.

Han je rekao da su svo raspoloživo osoblje i oprema raspoređeni, ali da jak vjetar i dalje ometa njihove napore.

“Ovaj nivo štete od šumskih požara nije sličan ničemu što smo ranije iskusili”, dodao je Han.

Šumski požari su relativno rijetki u Južnoj Koreji.

Požari su izbili prošlog petka u okrugu Sancheong, na jugoistoku zemlje, ali su se sada proširili na susjedne gradove Uiseong, Andong, Cheongsong, Yeongyang i Yeongdeok.

