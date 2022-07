Sjeverna Makedonija otvorila pregovore sa EU

Brisel, (MINA) – Sjeverna Makedonija danas je u Briselu, nakon 17 godina čekanja, formalno otvorila pregovore sa Evropskom unijom (EU).

Nakon međuvladine konferencije kojim je ta država formalno otvorila pregovore, uslijediće i druga konferencija za početak pregovora Albanije sa EU.

Na kraju međuvladine konferencije između EU i Sjeverne Makedonije, premijer te države Dimitar Kovačevski je ocijenio da se otvara novo poglavlje u makedonskoj istoriji, koje je “dugo očekivano i svakako zasluženo”.

“Donijeli smo teške odluke koje su zahtijevale hrabrost i mudrost. Očuvali smo makedonski identit, jezik i kulturu. Mi smo riješili da budemo odlučni, hrabri, mudri i da ne mislimo na sebe, već na naredne generacije”, rekao je Kovačevski, prenosi Slobodna Evropa.

Češki ministar inostranih poslova Jan Lipavski je poručio da se od zemalja Zapadnog Balkana očekuje da se, kao buduće članice EU, posvete evropskim vrijednostima.

Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji je na Tviteru /Twitter/ rekao kako očekuje da će se pregovori sa zvaničnim Skopljem odvijati brzo.

“Otvaramo pristupne pregovore sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom. U promjenjivom geopolitičkom okruženju, naš prioritet ostaje Zapadni Balkan. Posvećeni smo više nego ikad da cijeli region uvedemo u EU”, poručio je Varhelji.

Uoči početka međuvladinih konferencija, predsjednica Evropske komisije, Ursula fon der Lajen je na Tviteru /Twitter/ navela da je riječ o istorijskom trenutku.

“Vi i vaš narod ste naporno radili da biste stigli do ovog trenutka, pokazali ste koliko ste posvećeni evropskim vrijednostima i zadržali ste vjeru u pristupni proces. Sve promjene ste preduzeli ne zato što su vam bile neophodne za vaš put ka EU, već zato što su one dobre za vaše države”, poručila je Fon der Lajen.

