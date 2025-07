Izuzetna saradnja sa Crnom Gorom se nastavlja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dosadašnja saradnja sa Crnom Gorom je izuzetno uspješna, ocijenio je regionalni potpredsjednik za Evropu, Latinsku Ameriku i Karibe Međunarodne finansijske korporacije (IFC), članice Grupacije Svjetske banke, Alfonso Garcia Moro, i dodao da su spremni za dodatnim intenziviranjem u novim oblastima.

On je razgovarao sa ministrom finansija Novicom Vukovićem o strateškim projektima koje Vlada sprovodi u saradnji sa međunarodnim partnerima.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da su u fokusu sastanka bili projekti koje Crna Gora planira u turizmu i infrastrukturi u cilju podsticanja disperzije ekonomije.

Budući da IFC je, na osnovu sporazuma sa Vladom Crne Gore, angažovan kao savjetnik u postupku dodjele koncesije za Aerodrome Crne Gore, od samog početka ovog složenog procesa, Vuković je izrazio zahvalnost za stručnu i tehničku podršku koju je IFC pružio institucijama nadležnim za sprovođenje ovog važnog tendera.

On je posebno naglasio doprinos pravnog i tehničkog tima IFC-a u primjeni međunarodnih standarda u svim fazama tenderskog postupka.

Vuković je dodao da je podrška eksperata iz IFC-a bila od nemjerljivog značaja za transparentnost, zakonitost i kvalitet cjelokupnog procesa. Kako je kazao, partnerstva sa međunarodnim institucijama kao što je IFC, donose ekspertska znanja, iskustva i najbolju praksu u oblasti upravljanja javnim resursima i strateškim infrastrukturnim projektima.

Sastanak je zaključen obostrano iskazanim zadovoljstvom ostvarenim rezultatima, kao i spremnošću za daljom saradnjom u narednim projektima od značaja za održivi razvoj i snaženje ekonomije Crne Gore.

