RIK: U Srbiji do 16 sati glasalo 41,56 odsto birača

Beograd, (MINA) – U Srbiji je do 16 sati glasalo 41,56 odsto upisanih birača, saopšteno je iz Republičke izborne komisije (RIK).

Direktor Republičkog statističkog zavoda Miladin Kovačević kazao je na konferenciji za novinare da je u Vojvodini do 16 sati glasalo 44 odsto upisanih birača, u regionu Šumadije i Zapadne Srbije 42,78 posto, u regionu Južne i Istočne Srbije 42,11 i u Beogradu 38,5 odsto.

Centar za slobodne izbore i demokratiju objavio je da je do 17 časova na izborima glasalo 45,1 odsto upisanih birača, prenosi N1.

CESID je na svom sajtu naveo da je na parlamentarnim izborima 2020. godine do 17 sati glasalo 37,2 odsto birača, a 2016. godine 43,5 odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS