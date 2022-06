Radev otvorio HEMUS 2022. izložbu

Plovdiv, (MINA) – Predsjednik Bugarske Rumen Radev danas je otvorio međunarodnu HEMUS 2022. izložbu odbrambene opreme i usluga, koja se u Plovdivu održava do 4. juna.

Radev je, kako prenosi Bugarska novinska agencija BTA, rekao da će petnaesto izdanje izložbe pokazalti veliki potencijal bugarske odbrambene industrije i nauke.

On je rekao da je, kao predsjednik, i ranije prisustvovao toj izložbi, dodajući da je bio podstaknut znatiželjom o društvenim i ekonomskim aspektima obrambene industrije, ali i o njenom rastućem značaju za očuvanje bezbjednosti i stabilnosti.

“Ovogodišnja izložba predstavlja veliki korak prema proširenju partnerstava unutar Evropskog obrambenog fonda i NATO-ovog fonda za inovacije”, rekao je Radev.

Ministar odbrane Bugarske Dragomir Zakov je kazao da je taj događaj oduvjek bio prilika za okupljanje, sastanke i pokretanje novih odbrambenih projekata.

“Svijet više nije kakav je bio ranije. Pandemija je poremetila lance snabdijevanja, uzrokujući nedostatak najbitnijih tehnologija. Istovremeno, ruski rat u Ukrajini pokazao je da modernizacija naoružanja nema alternativu, da sigurnost znači jake oružane snage i oružje”, rekao je Zakov.

On je dodao da je došlo vrijeme da se shvati značaj obrambene industrije koja je dovoljno stabilna tokom pandemije, kao i kada se u blizini vodi rat.

Više od 100 kompanija iz 22 države učestvuje na ovogodišnjoj izložbi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS