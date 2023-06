Maloljetnik hicem iz pištolja teško ranio nastavnika

Sarajevo, (MINA) – U Osnovnoj školi “Lukavac Grad” na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine dogodila se pucnjava u kojoj je maloljetni bivši učenik upucao nastavnika engleskog jezika Nedima Osmanovića.

Kako prenosi Al Džazira Balkans, lokalni zvaničnici su rekli da je nastavnik u kritičnom stanju, kao i da je napadač uhapšen.

Medicinski direktor Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla Igor Hudić potvrdio je da je pacijent koji je danas hospitalizovan nakon pucnjave u osnovnoj školi u Lukavcu trenutno stabilno, ali i dalje životno ugrožen.

Iz policije su rekli da je osumnjičena osoba dijete koje još nema punih 14 godina.

“Dijete je zadržano u Policijskoj upravi Lukavac. Preduzimaju se potrebne istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti koje se vezuju za ovaj događaj”, naveli su iz policije.

Neimenovani rođak povrijeđenog nastavnika kazao je da je on ranije upozoravao Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, i da su registrovane prijetnje učenika koji je izbačen iz škole zbog neprimjerenog ponašanja.



