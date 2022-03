Preminula Medlin Olbrajt

Vašington, (MINA) – Bivša državna sekretarka Sjedninjenih Američkih Država (SAD) Medlin Olbrajt preminula je danas u 84. godini.

Olbrajt je, za vrijeme Drugog svjetskog rata, kao dijete napustila Čehoslovačku da bi u SAD-u bila prva žena na poziciji državne sekretarke, prenosi Rojters.

Ona je, na prijedlog predsjednika SAD-a Bila Klintona, stupila na tu funkciju 1997 godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS