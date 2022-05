Podnošenje zahtjeva Finske i Švedske bio bi istorijski trenutak

Brisel, (MINA) – Podnošenje zahtjeva Finske i Švedske za članstvo u NATO bio bi istorijski trenutak, koji pokazuje da se agresija ne isplati, kazao je generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg.

On je rekao da bi pridruživanje nordijskih zemalja NATO-u povećalo zajedničku bezbjednost i pokazalo da su vrata bloka otvorena, prenosi Al džazira Balkans.

Švedska je takođe već preduzela korake prema pridruživanju savezu, dok se o kandidaturi Gruzije ponovno raspravlja uprkos strašnim upozorenjima Moskve o mogućim posljedicama.

