Petkov i Radev razgovarali sa Donfrid

Sofija, (MINA) – Rat Rusije protiv Ukrajine fundamentalno mijenja bezbjednosno okruženje u Evropi i zahtijeva realne akcije unutar Evropske unije (EU) i NATO-a kako bi se garantovali mir i bezbjednost, ocijenio je predsjednik Bugarske Rumen Radev.

Bugarski premijer Kiril Petkov i Radev su razgovarali sa pomoćnicom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za evropska i evroazijska pitanja, Karen Donfrid, koja je boravila u posjeti Sofiji.

Iz službe za informisanje Vlade Bugarske saopštili su da su Petkov i Donfrid razgovarali o bilateralnoj bezbjednosnoj saradnji, jedinstvenom odgovoru NATO-a na rat Rusije protiv Ukrajine, zajedničkim energetskim projektima i mjerama za borbu protiv korupcije, prenosi Bugarska nacionalna agencija BTA.

U fokusu sastanka Radeva i Donfrid bile su teme vezane za strateško bilateralno partnerstvo, pitanja stabilnosti i bezbjednosti u kontekstu rata u Ukrajini, kao i politika proširenja Evropske unije (EU).

“Rat Rusije protiv Ukrajine fundamentalno mijenja bezbjednosno okruženje ne samo u regionu, već i u Evropi, a to zahtijeva preispitivanje i realne akcije unutar EU i NATO-a kako bi se promijenili pristupi i garantovali mir i bezbjednost”, rekao je Radev.

Prema njegovim riječima, Bugarska je država koja je najviše zainteresovana za brže pokretanje pregovora o pristupanju EU sa Sjevernom Makedonijom, ali, kako je naveo, očekuje jasne i čvrste pravno obvezujuće mehanizme i realne korake za iskorjenjivanje govora mržnje i sistematskih primjera diskriminacije etničkih Bugara.

“Za ubrzanje evropskog puta države ključno je da se implementiraju kopenhaški kriterijumi za članstvo u EU, kao i da se postignu održiva rješenja za razvoj bilateralnih odnosa, ali i uključe makedonski Bugari u Ustav, zajedno sa ostalim narodima, kako bi se garantovala njihova prava”, naveo je Radev.

On je naglasio da postoji širok konsenzus o toj temi u bugarskom društvu, potvrđen od Nacionalne skupštine, i da svako odustajanje ugrožava stabilnost u samoj državi članici EU.

Iz američkog Stejt departmenta ranije su kazali da će Donfrid u Sofiji imati niz sastanaka na visokom nivou kako bi potvrdila snažno bilateralno partnerstvo između SAD-a i Bugarske.

