Džonson: NATO odlučniji više nego ikad da podrži Ukrajinu

Madrid, (MINA) – NATO je odlučniji više nego ikad da podrži Ukrajinu, rekao je danas britanski premijer Boris Džonson u Madridu.

“Praktično su se svi na samitu NATO-a usaglasili da pruže veću pomoć Ukrajini”, poručio je Džonson na konferenciji za novinare, prenosi Bi-Bi-Si.

On je ocijenio samit NATO kao veoma uspješan.

Kako je rekao Džonson, zemlje NATO-a, G7 i Komonvelta radiće zajedno da pomognu svijetu da se nosi sa posljedicama rata, kao što su rast cijena goriva i troškova života i nestašica hrane.

“Ako bi Rusija pobijedila, posljedice širom svijeta bile bi strašne”, smatra Džonson.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS