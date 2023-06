Denkov izabran za premijera Bugarske

Sofija, (MINA) – Bugarski parlament izabrao je bivšeg ministra obrazovanja Nikolaja Denkova za premijera te države.

Za Vladu Denkova glasala su 132 poslanika, a 69 je bilo protiv.

Kako prenosi agencija BTA, Denkov će se nakon devet mjeseci rotirati na toj poziciji sa Marijom Gabriel iz koalicije GERB-UDF.

Bugarski parlament je izglasao odobrenje strukture Vlade, na čijem čelu je premijer s jednim potpredsjednikom i 18 ministara.

Prethodno su se dvije najveće bugarske političke stranke, GERB desnog centra i prozapadni blok predvođen Denkovovom strankom “Nastavljamo promjene”, dogovorile da formiraju koalicionu vladu sa rotirajućim premijerom.

Tako se okončala politička kriza u državi koja je trajala više od dvije godine.

