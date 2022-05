Zeta u Drugoj ligi

Podgorica, (MINA) – Zeta, prvi šampion u nezavisnoj Crnoj Gori, naredne sezone igraće u Drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi.

Zeta je uprkos pobjedi u posljednjem kolu, protiv Iskre u Danilovgradu 2:0, takmičenje u Telekom Prvoj crnogorskoj ligi završila na posljednjem mjestu.

Ekipa iz Golubovaca imala je isti bodovni saldo kao i Podgorica, ali i slabiji međusobni učinak.

Zeta je u Danilovgradu pobijedila Iskru 2:0, golovima Marka Đukanovića u 3. i Srđana Krstovića u 34. minutu.

Podgorica je bodove spasa osvojila u Tuzima protiv Dečića 2:1.

Do pobjede došla je golovima Darka Đajića u 17. i Matije Krivokapića u 20. minutu.

Jedini pogodak za Dečić postigao je Aleksa Marušić u 68. minutu.

Sutjeska, koja je ranije obezbijedila titulu prvaka, poražena je u Nikšiću od Mornara 3:1.

Domaćin je poveo golom Danijela Nikolića u 30. minutu.

Izjednačio je Marko Ćetković u 63, a vođstvo gostima donio je Petar Grbić u 66. minutu.

Konačan rezultat postavio je Aleksandar Vujačić u 83. minutu.

Budućnost je na svom stadionu bila ubjedljiva protiv Petrovca 6:0, golovima Igora Ivanovića u 1. i 75, Lazara Mijovića u 5. i 8, Miloša Raičkovića iz jedanaesterca u 35. i Vladimira Perišića u 83. minutu.

Pobjedu u gostima slavilo je plavskoj Jezero, koje je u Pljevljima savladalo Rudar 3:1.

Jezero je do pobjede došlo golovima Edisa Redžepagića u 47, Saše Radenovića u 68. i Radoša Dedića u 71. minutu.

Počasni pogodak za domaći sastav postigao je Nikša Vujanović u 84. minutu.

Sutjeska je trofej osvojila sa 75 bodova.

Budućnost je druga sa 67, Dečić je osvojio 56, Iskra 51, a Mornar 50 bodova.

Iz lige je ispala Zeta, dok će opstanak kroz baraž pokušati da izbore Rudar i Podgorica.

Rudar će igrati protiv Mladosti, dok će Arsenal biti rival Podgorice.

Novi prvoligaš je bjelopoljsko Jedinstvo.

