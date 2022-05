Za duel Budućnost Volija i Partizana 500 ulaznica u prodaji

Podgorica, (MINA) – Za predstojeću polufinalnu utakmicu plej-ofa ABA lige, između košarkaša Budućnost Volija i Partizana, u slobodnoj prodaji biće 500 ulaznica, saopšteno je iz podgoričkog košarkaškog kluba.

Navodi se da to predstavlja maksimum koliko podgorički klub može da izdvoji, imajući u vidu sezonske karte i do sada pristigle rezervacije.

“Ulaznice će se prodavati u subotu od 12 sati na biletarnici Sportskog centra Morača. Cijene ulaznica biće sedam i deset EUR”, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Navodi se da se trebovane i rezervisane ulaznice mogu preuzeti na dan utakmice od 12 do 16 sati na biletarnici Sportskog centra Morača.

Utakmica je na programu u nedjelju u 20 sati i 45 minuta.

