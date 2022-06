Za COK i tri saveza preko 200 hiljada EUR pomoći

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore uplatiće Crnogorskom olimpijskom komitetu (COK), Karate savezu, Džudo savezu i Biciklističkom savezu 205 hiljada EUR pomoći.

Kako je saopšteno iz Vlade, u diskusiji na današnjoj sjednici, naglašeno je da sportisti predstavljaju najbolje reprezente Crne Gore u svijetu.

“Zato je hitno potrebno omogućiti nesmetanu realizaciju svih programskih aktivnosti koje za cilj imaju učešće naših reprezentativaca i reprezentativki na najprestižnijim međunarodnim sportskim takmičenjima”, kaže se u saopštenju.

Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo sporta i mladih da COK-u uplati 80 hiljada EUR, Karate savezu 60 hiljada, Džudo savezu 50 hiljada i Biciklističkom savezu 15 hiljada EUR.

Navodi se da je Ministarstvo dužno i da zaključi ugovore o međusobnim pravima i obavezama u vezi sa utroškom navedenih finansijskih sredstava.

“Konstatovano je da država na ovaj način ispunjava i svoju obavezu u dijelu stvaranja neophodnih preduslova za sprovođenje javnog interesa u oblasti sporta”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS