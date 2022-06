Vuković pobijedila u Atini

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Marija Vuković osvojila je prvo mjesto na mitingu Filothei Women Gala u Atini.

Ona je preskočila 195 centimetara i izjednačila najbolji rezultat sezone.

Isti rezultat ostvarila je prije dvije sedmice u Kalamati.

Istu visinu preskočila, ali iz više pokušaja, preskočila je Angeline Topić.

Odličan miting u Atini upotpunila je Grkinja Elefterija Kristogeorgu, koja je preskočila 193 centimetra, šest više od dosadašnjeg njenog najboljeg rezultata.

