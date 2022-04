Vujović zbog povrede ruke predao meč

Podgorica, (MINA) – Crnogorski kik bokser Miroslav Vujović nije uspio da osvoji titulu profesionalnog šampona Evrope u disciplini K1, kategorija preko 94 kilograma.

On je večeras u bečićkom hotelu Splendid zbog povrede lijeve ruke predao meč Poljaku Mihalu Blavdžieviču.

Borba je prekinuta nakon treće runde.

Blavdžievič, koji je dobio i prethodna dva međusobna duela u amaterskom ringu, u prvoj rundi završio je na podu.

U nastavku borbe oporavio se i u drugoj i trećoj rundi bio bolji rival i imao više čistih udaraca.

Vujović je, nakon treće runde i konsultacija sa doktorom, odlučio da zbog povrede bicepsa lijeve ruke preda meč.

Borba je bila planirana da traje pet rundi.

Meč između Vujovića i Blavdžieviča održan u okviru kik boks turnira Budva Splendid Gran pri – Arena fajt najt.

