Trijumf crnogorskih rukometašica u Ljubljani

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna repezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Ljubljani selekciju Slovenije 33:28 (11:12), u utakmici petog kola EHF Euro kupa.

To je treći trijumf crnogorskih rukometašica u EHF Euro kupu, nakon što su dva puta slavile protiv Sjeverne Makedonije.

Upisale su i dva poraza od Norveške.

Crna Gora je, nakon serije od tri pogotka, u 40. minutu stekla prvi put dva gola prednosti (19:17).

Prednost je u 40. povisila na tri (26:23), a u 56. minutu na pet golova (31:26), čim je i riješila pitanje pobjednika.

Razlika je do kraja iznosila i šest golova (33:27).

Slovenija, koju sa klupe predvodi trofejni crnogorski stručnjak Dragan Adžić, u prvom poluvremenu tri puta imala je prednost od tri gola (5:2, 6:3 i 7:4), a na odmor je otišla sa minimalnim vođstvom (12:11).

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji, na čijem se golu istakla Marta Batinović sa 13 odbrana, bila je Jovanka Radičević sa devet, Itana Grbić postigla je osam, dok su sa po četiri gola meč završile Ema Ramusović i MIlena raičvić.

U slovenačkoj selekciji najbolja je bila Ana Gros sa deset pogodaka.

Novi duel Crne Gore i Slovenije na programu je u nedjelju u Podgorici.

EHF Euro kup je takmičenje u kojem nastupaju tri domaćina ovogodišnjeg Evropskog prvenstva – Crna Gora, Slovenija i Sjeverna Makedonija i Norveška kao aktuelni šampion Evrope.

