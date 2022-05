Trijumf atletičara Mornara

Podgorica, (MINA) – Atletičari barskog Mornara pobjednici su ekipnog prvenstva Crne Gore u dječijoj ateletici za uzrast od šest do 11 godina.

Mornar je trofej osvojio sa 40 bodova.

Kao drugoplasirani, sa pet bodova manje, nastup su završili atletičari iz barskog kluba Sanja, dok je treći bio Lovćen sa 32 boda.

Na četvrtom mjestu završio je Dionis (28), peti je bio Nikšić” (25), šesti Lim (20), a sedma Sparta sa 16 bodova.

Šampionat je na terenima podgoričke Osnovne škole Sutjeska okupio više od 100 atletičara.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS