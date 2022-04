Tradicionalni karate turnir 30. aprila u Pljevljima

Podgorica, (MINA) – Tradicionalni međunarodni karate turnir, Pljevlja open, biće održan 30. aprila, najavili su organizatori manifestacije.

Navodi se da će Pljevlja 16. put okupiti karatiste iz regiona u svim starosnim kategorijama.

Najavljeno je učešće više od 700 takmičara iz 12 država, među kojima će biti i osvajači evropskih i svjetskih medalja.

“Do sada su učešće potvrdili takmičari iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Rumunije, Albanije, Sjeverne Makedonije, Austrije, Mađarske, Njemačke i Crne Gore. Pljevaljski turnir jedan je od najkvalitetnijih u okruženju”, kazala je organizator turnira, Slavka Maksimović agenciji MINA.

Ona je naglasila da očekuje veliki broj takmičara u svim starosnim kategorijama, u borbama i katama.

“Turnir je najveća sportska manifestacija u Pljevljima. Organizator, Karate klub Potoci i Sportski centar Ada potrudiće se da sve protekne u najboljem redu”, kazala je Maksimović.

Ona je najavila da je organizator za najbolje u svim kategorijama u katama i borbama, pojedinačno i ekipno, pripremio diplome, medalje i pehare, kao i nagrade za tri najuspješnije ekipe u generalnom plasmanu.

