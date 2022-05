TPCFL rezultati – Budućnost bolja od Sutjeske, pobjede Dečića i Iskre

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti pobijedili su danas u Podgorici novog šampiona, ekipu Sutjeske 4:2, u utakmici 34. kola Telekom Prve crnogorske fudbalske lige (TPCFL).

Domaćin je poveo autogolom Meldina Dreškovića u sedmom, a prednost je pogocima Vasilija Terzića u 36. i Viktora Đukanovića u 40. minutu povisila na 3:0.

Sutjeska je zaprijetila i golovima Marka Matanovića u 60. i Vladana Bubanje u 66. minutu smanjila na 3:2.

Konačan rezultat postavio je Lazar Mijović, efektnim pogotkom u 74. minutu.

Ubjedljiviji trijumf Budućnosti spriječio je golman Vladan Giljen, koji je u 26. minutu odbranio jedanaesterac Zoranu Petroviću.

Pobjede u ovom kolu ostvarili su i fudbaleri Dečića i Iskre i obezbijedili plasman na evropsku scenu

Dečić je u Tuzima savladao Petrovac 2:1, golovima Velizara Janketića u 17. i Anđelka Jovanovića u 61. minutu.

Jedini pogodak za Petrovac postigao je Adnan Bašić iz jedanaesterca u 11. minutu.

Iskra je u Danilovgradu savladala Mornar 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Balša Sekulić u 59. minutu.

Rudar i Podgorica igrali su 1:1.

Vođstvo domaćinu donio je Ivan Bojović u 13. minutu.

Konačan rezultat postavio je Dušan Vuković u 39. minutu.

Bez pobjednika i golova završen je duel Jezera i Zete 0:0.

Sutjeska je, nakon 34. kola, vodeća sa 74 boda i ima deset više od drugoplasirane Budućnosti.

Dečić je treći sa 56, Iskra je osvojila 51, a Mornar 44 boda.

