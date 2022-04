Sportisti trpe štetu zbog nečijeg neznanja ili loše namjere

Podgorica, (MINA) – Ponavljaju se iste greške i sportisti Crne Gore su žrtve koje trpe direktnu štetu izazvanu nečijim neznanjem ili lošom namjerom, poručili su atletski reprezentativci i rekorderi Danijel Furtula i Tomaš Đurović.

Oni su vršiocu dužnosti direktora Uprave za sport i mlade poručili da o njegovom i radu organa na čijem je čelu najbolje govore činjenice da se već šest mjeseci spremaju za evropsko i svjetsko prvenstvo bez ijednog jedinog centa pomoći države.

“Želimo da naglasimo da smo u potpunosti saglasni sa odlukom Upravnog odbora Atletskog saveza da ponuđeni ugovor koji je u suprotnosti sa Zakonom o sportu ne treba potpisati, jer bi imao ogromne negativne posljedice koje bi možda prijetile da ugase najbolji savez u pojedinačnim sportovima”, piše u saopštenju Furtule i Đurovića.

Navodi se da oni, bez želje da vode arbitražu između Uprave za sport i ASCG, govore isključivo o problemima sa kojima se susreću sportisti, navodeći da oni traju već dvije godine.

“Uprava za sport na čelu sa vd direktorom Markom Begovićem grubo se miješa u autonomiju odlučivanja i pravila raspodjele sredstava shodno kriterijumima koji Upravi za sport očigledno nijesu poznati”, piše u saopštenju.

Obraćajući se Begoviću, poručili su mu da ne može na raspodjelu sredstava čekati pet mjeseci i time urušavati karijere sportista koji su pola svog života dali crnogorskoj atletici i sportu.

“Smatramo da niste uradili kategorizaciju sportista i da niste koristili pravilne i jedine mjerodavne kriterijume, a to su naravno rezultati. Jer se u vašoj raspodjeli sredstava potpuno izjednačavaju vrhunski i amaterski rezultati, sportisti koji se bave poluamaterski sa sportistima koji deceniju i po nastupaju na najvećim svjetskim takmičenjima sa ispunjenim normama”, piše u saopštenju.

Furtula i Đurović navode da za sprovođenje plana i programa sportisti moraju imati poseban budžet koji je srazmjeran očekivanjima i ciljevima koji sportista realno može da ispuni.

“Ista je situacija sa stipendijama, složićete se da ne može istu stipendiju da imaju takmičar koji pretenduje da nastupi na evropskom i svjetskom prvenstvu i tamo se bori za ulazak u finale sa sportistima koji osvajaju osmo ili deseto mjesto na Balkanskom prvenstvu ili u još gorim situacijama, godinama ne treniraju i bave se atletikom rekreativno”, stoji u saopštenju dvojice crnogorskih rekordera.

Oni su predložili Begoviću da poništiti odluku i dozvoli normalan rad saveza koji je, kako su naveli, u posljednjih deset godina pokazuje da zna kako se stvaraju rezultati.

“U protivnom bojim se da ćemo imati nesagledive posledice i vjerovatno prijevremeno penzionisanje naših najboljih i najperspektivnijih sportista”, piše u saopštenju Furtule i Đurovića.

