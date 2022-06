Spaić i Rajković na mitingu u Parizu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski paraatletičari Miloš Spaić i Maja Rajković nastupiće na

Gran pri mitingu, koji će od 9. do 11. juna biti održan u Parizu, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Spaić će sjutra u devet sati bacati kuglu u kategoriji F 11-12 (osobe bez i sa smetnjama vida).

Rajković će u petak na bacalište, u deset sati, kada je predviđen početak takmičenja u bacanju koplja iz specijalizovane stolice u kategoriji F 53-54-55-56.

Miting u Parizu okupiće više od 750 učesnika iz 58 država svijeta.

Crnogorske reprezentativce u Parizu predvodi trener Veljko Čegar.

“Nastup crnogorskih paraatletičara na Gran pri mitingu u Parizu finansira se po programu Paraoliompijskog komiteta koji je podržalo Ministarstvo sporta i mladih.

