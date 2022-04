Sjutra utakmice 29. kola

Podgorica, (MINA) – Utakmicama 29. kola sjutra će biti nastavljeno takmičenje u Telekom Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi (TPCFL).

U premijernom meču, u 14 sati u Tuzima, sastaće se Dečić i plavsko Jezero.

Sat i po kasnije u Nikšiću rivali će biti Sutjeska i Zeta.

Ostali mečevi počeće u 17 sati.

Mornar će u Baru igrati protiv Budućnosti, Petrovac će ugostiti Podgoricu, dok će se u Danilovgradu sastati Iskra i Rudar.

Sutjeska je, nakon 28. kola, vodeća na tabeli sa 62 boda i ima 11 više od drugoplasirane Budućnosti.

Dečić je treći sa 44, na četvrtom mjestu je Iskra je treća sa 42, dok je peti Petrovac sa 38 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS