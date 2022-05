Sjutra prvenstvo Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Prvenstvo Crne Gore u kik boksu za sve uzrasne kategorije, u muškoj i ženskoj konkurenciji, biće održano sjutra u sali podgoričke Gimnazije Slobodan Škerović, saopšteno je iz Kik boks saveza.

Navodi se da će nadmetanje biti održano u dvije discipline, kik lajtu na tatamiju i lou kiku u ringu.

“Učešće je prijavilo više od 170 boraca iz 15 crnogorskih klubova”, saopšteno je iz Kik boks saveza.

Početak takmičenja zakazan je za 11 sati.

